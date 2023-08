Il Festival del Porcino a Lavarone

Programma

Informazioni utili per partecipare al Festival del Porcino

Calendario delle aperture

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un fine settimana interamente dedicato al re dei boschi:è in calendario il Lavarone , nella frazione. Per l’occasione il paese si anima con attività, degustazioni e il mercatino Slowfood, mentre per chi vuole mettersi alla prova c’è anche la BRISACUP durante la quale si può dimostrare il proprio talento nello scovare i ben nascosti funghi sull'Alpe.Siamo nella, di cui Lavarone è il capoluogo, a un’altitudine diQui i boschi sono il cuore pulsante di un territorio dove la natura è un bene prezioso da salvaguardare. È proprio su queste montagne che si raccolgono i porcini celebrati durante la sagra, che si apre il venerdì sera con una cena con chef stellato e prosegue fino alla domenica pomeriggio con tanti eventi di contorno. Di seguito riportiamo il programma completo degli appuntamenti.Cena con chef stellato a base di funghi al ristorante Malga Millegrobbe (su prenotazione).Ore 10-19 Mercato della Terra a cura di Slow Food presso il centro storico di Gionghi.Ore 9 Passeggiata guidata con Guardia Forestale e Micologo.Ore 15 Caccia al tesoro per bambini con brise finte al Parco Palù.Ore 17-19 Apertura segreteria e consegna pacchi gara presso ufficio Segreteria Gara.Ore 19 Aperitivo del Fungaiolo con intrattenimento musicale.Ore 6:30-7:30 Apertura segreteria e consegna pacchi gara presso ufficio Segreteria Gara.Ore 7:30 Ritrovo presso piazzale municipio in fraz. Gionghi per briefing pre-gara.Ore 8 Partenza BRISACUP gara individuale e a squadre dal centro storico di Gionghi.Ore 10-17 Mercato della Terra a cura di Slow Food presso il centro storico di Gionghi.Ore 12 Fine gara.Ore 14 Premiazioni presso il Centro Congressi.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre dei funghi porcini in Italia Festival del PorcinoGionghi, fraz. di Lavarone (Trento).dal 22 al 24 settembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Alpe Cimbra , tel. 0464 724100, email: info@alpecimbra.it.da Trento (34 km) si raggiunge Lavarone e la frazione Gionghi percorrendo la SS349.Da Vicenza (75 km) autostrada A31 fino a Piovene Rocchette e poi SS349, SS350 e SS349dir fino a destinazione.