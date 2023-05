Come raggiungere Corfù

Cosa vedere a Corfù

Organizzare una vacanza a Corfù

Corfù è, si trova nel mare Ionio, a breve distanza dalla costa albanese e abbastanza vicino alla Puglia. Sull’isola è presente una città di piccole dimensioni, che si chiama anch’essa Corfù. Offre spiagge incredibili, un mare cristallino e paesaggi in cui la natura la fa da padrona, ancora incontaminata e lussureggiante. Oltre a questo,Come detto in precedenza, l’isolacosa che permette di raggiungerla agevolmente in traghetto, da Bari o da Brindisi; i traghetti per Corfù partono anche dalla Grecia e dall’Albania. In zona sono presenti anche vari aeroporti, è poi necessario munirsi di un mezzo di trasporto per poter raggiungere Corfù. Un buon modo per raggiungere Corfù è partire per una crociera per le isole greche , dall’Italia o dalla Grecia. Non tutte le proposte di crociere attraccano sull’isola, ma non è neppure difficile trovare un itinerario di viaggio che la comprenda, anche perché si tratta di una meta particolarmente ambita dai turisti. Scegliendo la crociera si ha la possibilità di visitare non solo Corfù ma anche varie altre isole, come ad esempio, così come alcuni tra i più grandi porti della Grecia.La città di Corfù, sull’omonima isola, è. Si tratta di uno dei luoghi che l’UNESCO ha eletto patrimonio mondiale dell’umanità, grazie ai resti antichi e alle varie opere architettoniche presenti. Buona parte della città mostra ancora i resti delle antiche fortificazioni, costruite dai veneziani nei secoli passati. Tra i tanti palazzi presenti sull’isola consigliamo l’Achilleion, nella zona a sud della città di Corfù, una grande villa costruita per Elisabetta di Baviera a fine ‘800. Nella zona a nord dell’isola è invece visitabile l’antico castello di Angelokastro, costruito nel XIII sec. Lungo le coste sono poi presenti vari piccoli borghi, che valgono sicuramente una visita. Molti tra i turisti che raggiungono Corfù arrivano qui per godere delle spiagge e del mare. Sotto questo punto di vista l’offerta è molto ampia,, così come piccole calette sperdute, con ciottoli o scogli. Glifada è la spiaggia ideale anche per chi ha i bimbi, perché offre un fondale sabbioso non troppo profondo; la spiaggia di Aflaki invece sfoggia un fondale di sassi bianchi, molto apprezzata da chi ama le immersioni. La scelta sta al viaggiatore, che può anche decidere di visitare tutte le spiagge se si ferma sull’isola un buon numero di giorni.Scegliereè una questione che deve decidere il singolo viaggiatore, non vi è un modo ideale per apprezzare l’isola. Chi preferisce un turismo stanziale deve sicuramente prenotare un soggiorno, in modo da potersi fermare qui almeno 7-10 giorni. Trattandosi di una grande isola, con diversi centri abitati, e. Ricordiamo comunque che si tratta di una meta particolarmente ambita, cosa che costringe il viaggiatore a prenotare con un certo anticipo, soprattutto se intende fermarsi a Corfù nel periodo estivo, da giugno fino a settembre. Se invece si vuole visitare questa bella isola in un periodo dell’anno in cui i turisti non sono presenti in massa si può anche valutare una prenotazione dell’ultimo minuto. Un’ottima opportunità, come dicevamo, consiste nell’approfittare delle offerte crociere che fermano al porto di Corfù. Solitamente il viaggiatore ha la possibilità di visitare l’isola, per uno o più giorni, a seconda dell’itinerario scelto, poi la nave salperà alla volta di un altro porto greco o di un’altra isola.