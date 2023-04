La Festa di San Vincenzo Ferreri e il Palio delle Oche a Campomarino

Storia e tradizione

Torna il Campomarino , in provincia di Campobasso . L’appuntamento, giunto alla 3° edizione, si inserisce nel programma di celebrazioni della), dedicata al santo e caratterizzata da gastronomia tipica e suggestive rievocazioni medievali.Si comincia il sabato con il, l’apertura degli stand gastronomici e la musica dal vivo, per entrare nel vivo la domenica con il corteo storico e l’attesissimoSecondo la tradizione, nel XV secolo il piccolo borgo di Campomarino venne messo a, che lasciò il paese in stato di semiabbandono. Con gli abitanti impauriti nascosti nelle case, tra le strade si vedevano solo le oche, le quali furono determinanti per la salvezza della popolazione.La notte dello sbarco dell’guidato dal principe Skanderberg, infatti, i soldati irruppero nelle case ma non trovarono nessuno. Il motivo? Le oche a spasso nel paese avevano già avvertito il pericolo e,, avevano allertato gli abitanti. Questi, confusi, le seguirono fino alla chiesa, dove le oche si rifugiarono sotto la statua di San Vincenzo, mentre la popolazione si nascose nella cripta,Dal 2019, in memoria di quei fatti, lerievocano quella corsa degli abitanti dietro ai pennuti con illungo le vie del borgo. A contorno del Palio ci sono iche animano il paese riportandolo per un giorno all’epoca medievale (vedi programma completo nello specchietto riepilogativo qui sotto).Festa di San Vincenzo Ferreri e Palio delle OcheCampomarino (Campobasso).22-23 aprile 2023.ingresso gratuito.Sabato 22 aprileOre 16 Gioco dell’Oca umano e “Ludi in foro” in Piazza Vittorio Veneto e nelle vie del borgo.Ore 20 Apertura stand gastronomici con degustazione del piatto tipico a base di seppie e piselli, panini e prodotti di braceria in Largo Santa Maria a Mare.Ore 20:30 Musica con i “Bufù Kalena” e “Napulammore” in Largo Santa Maria a Mare.Domenica 23 aprileOre 14 Corteo storico: partenza da Palazzo Norante e giro per le vie del paese, con la partecipazione dei Gruppi Storici “Magister Anseris” di Campomarino, “Giovanna I D’Angio” di Colletorto, “Ordo Cavalieri Termole” di Termoli, “Civitas Sancti Eliae Planisii” di Sant’Elia a Pianisi, “Città di Guglionesi” e “I Normanni” di Lucera.Ore 15 Apertura Palio delle Oche: spettacolo sbandieratori Gruppo Storico “Giovanna I D’Angió” di Colletorto.Ore 15:30 Benedizione delle oche sul sagrato della chiesa Santa Maria a Mare.Ore 16 Parata dei gonfaloni in Largo Santa Maria a Mare.Ore 16:30 Giuramento ed estrazione per gare (Piazza Vittorio Veneto).Ore 17 Inizio gare del Palio delle Oche.Ore 18:30 Santa Messa e processione di San Vincenzo.Ore 21 Premiazione Giochi e Palio delle Oche.Ore 21:30 Musica con gli “Aumm Aumm” di Termoli e stand gastronomici.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Palio delle Oche e sulla pagina de La Compagnia del Bosco.in auto dall’autostrada A14 uscire a Termoli , imboccare la S.S. Adriatica in direzione sud e proseguire fino a Campomarino.La stazione ferroviaria si trova a metà strada tra il centro e Campomarino Lido.