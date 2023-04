Il Leghorn Medieval Festival a Livorno

Informazioni, date, programma e prezzi del festival medievale

Il fine settimana delè quello della 2° edizione del, un evento che porta a Livorno il Medioevo. Sede della manifestazione sono i suggestivi spazi della, dove per tre giorni il ricco programma spazia tra rievocazioni, spettacoli, arte e cultura, per un interessante festival medievale che viene riproposto dopo il successo dello scorso anno.Una volta dentro alla Fortezza, i visitatori vengono catapultati indietro nel tempo, in un’epoca animata da, musiche e balli, bandiere e tamburi, cavalieri, mercanti e artigiani, tradove trascorreva la dura vita dei soldati del XIV e XV secolo.Il festival si apre venerdì 12 maggio con ildegli sbandieratori, tamburini e figuranti dal Duomo alla Fortezza, dove alle ore 18:30 gli appuntamenti. In serata (ore 21), spazio alla festa di apertura con loPer tutto il fine settimana si prosegue con gli accampamenti aperti,, mercati, conferenze a tema, spettacoli itineranti, attività e giochi, fino alconclusivo dei BardoMagno (domenica, ore 22).Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali rievocazioni storiche in Italia Leghorn Medieval FestivalFortezza Nuova, Livorno.dal 12 al 14 maggio 2023.venerdì ingresso 5 euro;sabato e domenica ingresso 10 euro.Bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito.Abbonamento gold (venerdì, sabato e domenica): 15 euro.Venerdì 12 maggioOre 18 Benedizione del Vescovo e corteo dal Duomo fino alla Fortezza Nuova.Dalle 18:30 alle 21:30 Spettacoli, accampamenti visitabili, conferenze e attività didattiche.Dalle 21:30 alle 22:30 Galà di apertura con spettacolo pirotecnico.Sabato 13 maggioOre 10-24 Accampamenti aperti, conferenze, cibo, mercati, spettacoli itineranti e grandi intrattenimenti, attività didattiche, giochi e tiro con l’arco.Domenica 14 maggioOre 10-24 Accampamenti aperti, conferenze, cibo, mercati, spettacoli itineranti e grandi intrattenimenti, attività didattiche, giochi e tiro con l’arco.Dalle ore 22 Concerto dei BardoMagno.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.la Fortezza Nuova si trova nel cuore di Livorno in mezzo a un grande bacino d’acqua ed è collegata alla città da un ponte.Dalla stazione FS (2 km) si può raggiungere a piedi percorrendo Viale G. Carducci, attraversando Piazza della Repubblica e poi il ponte di Viale degli Avvalorati.