La Fiera dei Saperi e dei Sapori a Cerveteri

Si svolgeper la prima edizione la Cerveteri , una manifestazione interamente dedicata alledel territorio. Siamo in provincia di Roma, in una zona famosa tra le molte cose per la produzione di carciofi. Fino a qualche anno fa, infatti, qui si svolgeva la Sagra del Carciofo Ceretano.Oggi, anche se la sagra non c’è più, ilè comunque tra i protagonisti di questo nuovo appuntamento che ha come cornicee le strade del centro storico, dove per l’occasione troviamo tanti stand di– si va dal miele ai tartufi dei Monti Ceriti, passando per i vini come il Giacchè, un antico vitigno già apprezzato al tempo degli Etruschi - eIl carciofo qui ha una storia millenaria e pare che il suo gusto pieno nasca proprio dai terreni ricchi di ferro del territorio. Alla fiera viene proposto sia sui banchi che nelle trattorie del borgo, servito in tanti modi, ma soprattutto fritto. Agli amanti di questo ortaggio ricordiamo infine che, poco distante da qui, sempre nel mese di aprile, si svolge la Sagra del Carciofo Romanesco a Ladispoli Fiera dei Saperi e dei SaporiPiazza Aldo Moro e centro storico di Cerveteri (Roma).1 aprile 2023.ingresso gratuito.dalle ore 9 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Cerveteri si trova a circa 50 km da Roma e a 32 km da Civitavecchia . In entrambi i casi si raggiunge percorrendo la A12 e uscendo a Cerveteri-Ladispoli.In treno: stazione di Ladispoli-Cerveteri.