La mostra su E.T. al MIC di Milano

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel periodo natalizio la TV ci ha ormai abituati alla visione di alcuni film che più di altri incarnano i buoni sentimenti e ci ricordano la nostra infanzia. In questo caso la, in occasione deidall’uscita nelle sale italiane di– capolavoro diarrivato in Italia nel dicembre 1982 – celebra la ricorrenza con un’esposizione dedicata all’alieno più amato del cinema:L’appuntamento è, dove i visitatori possono trovare le diverse versioni delle riproduzioni di E.T. realizzate dal genio dell’effettista italiano. Assieme a questi esemplari “in carne e ossa” sono esposti anche oggetti inediti come disegni, bozzetti, lettere e filmati che conducono il pubblico alla scoperta di una vera e propria icona cinematografica.Si tratta di un’, curata dalla Cineteca di Milano in collaborazione con la Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, frutto di un grande lavoro tecnologico volto che ha portato alla digitalizzazione delle foto, dei negativi, dei disegni, dei manifesti e degli altri materiali dell’archivio personale dello stesso Rambaldi,proprio per il film di E.T. l’extra-terrestre, e già premiato con l’Oscar anche per Alien (1979) e per gli effetti visivi di King Kong (1976).Il MIC e il percorso della mostra sono visitabili autonomamentecon l’ausilio di un tablet fornito gratuitamente in cassa.E.T. La mostra 1982-2022MIC Museo Interattivo del Cinema, Viale Fulvio Testi n°121, Milano.dal 6 novembre 2022 al 29 gennaio 2023.visite tutti i giorni alle ore 15, 16:15, 17:45 con il tablet fornito all'ingresso. Chiuso il lunedì.biglietto intero 7,50 €;ridotto (Cinetessera, studenti universitari e under 14) 6 €;Solo i martedì ridotto con Carta Fidaty 6 € / Studenti Fondazione Milano ingresso gratuito.L’abbonamento Musei Lombardia dà diritto all’ingresso gratuito per visitare il MIC nei consueti orari di apertura.Maggiori informazioni e biglietti online sul sito ufficiale con i mezzi pubblici linea MM5 fermata Bicocca.Linea 31 ATM e linea 7 ATM fermata Bicocca MM5.BikeMI fermata 322 – Bicocca MM5.