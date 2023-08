La Sagra delle Orecchiette a Deliceto

Informazioni, data e orari della Sagra delle Orecchiette

La Pro Loco dipropone come da tradizione la, in programmatra gli ipogei del Rione Molo.Siamo in uno dei, sui, in provincia di Foggia. È qui che dal 1968, pur con qualche pausa, si svolge questo appuntamento ormai giunto alla 46° edizione, dove si celebra un piatto tipico della cucina locale - le(rigorosamente fatte a mano) - accompagnato dall’immancabile buon vino.La serata gastronomica inizia alle ore 20 e prevede anche uno spettacolo musicale, oltre aie alla possibilità di partecipare ai percorsi tra gli ipogei del Rione Molo.L’ingresso alla sagra è libero. La manifestazione termina alle ore 24.Foto di copertina: Turos/Wikimedia Commons Sagra delle OrecchietteDeliceto (Foggia).6 agosto 2023ingresso gratuito.Ore 20 inizio serata gastronomica;spettacolo musicale a cura del DJ Francesco Forte.Durante la serata percorso espositivo artigianato locale e gonfiabili per i più piccoli con l'animazione di Tina Trilly.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.per chi giunge da nord, dall'autostrada A14 si esce al casello di, da dove si prosegue sulla SS90 (detta Via Napoli) fino all'intersezione con la SP103 e da lì si seguono le indicazioni per Deliceto.Sempre da Foggia si possono percorrere in alternativa la SP105, SP108 e SP103 fino a Deliceto.Per chi proviene da sud, l'uscita dell’A14 consigliata è quella di Candela.