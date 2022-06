La Sagra del Fiore di Zucca Fritto e la Sagra della Bistecca a San Miniato

Informazioni utili, date e orari della sagra

In località, frazione di(provincia di), l’attivissimo circolo ARCI ricomincia la stagione delle sagre estive. L’appuntamento con laquest’anno si svolge l'La manifestazione si svolge nel padiglione del Circolo La Serra (aperto dalle ore 20). Per partecipare è consigliabile prenotare al 339 1639542.L’occasione è ottima sia per assaggiare le specialità locali che per fare un giro a San Miniato durante il giorno o per una passeggiata serale, considerando che è uno dei borghi più belli della Toscana e offre molti punti d’interesse architettonico, storico e religioso.Sagra del Fiore di Zucca Frittocircolo ARCI “La Serra”, loc. La Serra, frazione di San Miniato (Pisa).1-2-3-4-5 e 11-12 giugno 2022.dalle ore 20.prenotazioni al 339 1639542, ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e all’email lesagredelaserra@gmail.com San Miniato si trova a circa 50 km da Pisa e 45 km da. Si raggiunge percorrendo laSGC Firenze - Pisa - Livorno e uscendo a San Miniato. La Serra si trova a 6 km da San Miniato sulla SP39.