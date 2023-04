La Bara de Notte a Porto Recanati: la processione del Venerdì Santo

Storia e tradizione de La Bara de Notte a Porto Recanati

Il nome potrebbe sembrare piuttosto lugubre, mache ha luogo aè una manifestazione che rivela tantissime sfaccettature rievocando lasotto un’ottica di forte spiritualità. Capace di convogliare lae il radicato, chiama a raccolta la popolazione cittadina che si riunisce in occasione di una lunga e sentitaorganizzata sin dal 1713, ma ispirata ai riti medievali.La processione parte il Venerdì Santo (quest'anno) dallae arriva alla piazza principale, teatro della benedizione dei lavoratori.Ne prendono parte(il numero rimanda agli apostoli di Gesù), i cosiddetti sciabegatti (in dialetto la sciabega definisce la rete da pesca), che hanno l’onere e l’onore di percorrere le diverse stazioni trasportando una preziosa bara. Questa ha l'aspetto di una macchina in legno e tela alta ben cinque metri, montata secondo criteri molto rigidi e tenuti segreti da un vecchio artigiano.I pescatori partecipano insieme ad alcuneche, pochi passi dietro di loro, intonano canti tradizionali. La processione serale viene di norma anticipata nel pomeriggio dalle, al termine delle quali lalascia la Croce per essere depositato all’interno della bara. L’dà ufficialmente il via al percorso processionale aperto da un’imponentesulla quale compaiono i vari simboli della sofferenza, vale a dire la corona di spine, i flagelli, la spugna intrisa nell’aceto, dadi, lancia, canne e ovviamente i chiodi.Unaviene condotta da altri, due in tunica nera (i ladroni) e uno in abito bianco (Gesù). In fondo al corteo compaiono i giovani sorreggenti una portantina con i tre simulacri della, diConclusa la processione – che si tiene con qualunque condizione atmosferica possibile, poiché la mancata esecuzione sarebbe per i cittadini di cattivo auspicio – la bara viene disallestita per poter essere rimontata l’anno successivo.Ti interessano le manifestazioni del periodo di Pasqua? Leggi il nostro articolo suiLa Bara de Nottepartenza dalla chiesa di San Giovanni Battista, Porto Recanati (Macerata).7 aprile 2023.ingresso gratuito.rievocazione religiosa.dalle ore 21.Per maggiori informazioni contattare il Comune di Porto Recanati al tel. 071 759971.dall'Autostrada A14 uscire a Loreto/Porto Recanati, imboccare la SS 16 Adriatica e proseguire fino a destinazione.Porto Recanati possiede una propria stazione ferroviaria.A 30 km dalla località si trova l’aeroporto di