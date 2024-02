Il Carnevale delle Madonie a Castellana Sicula

Informazioni, data e programma del Carnevale delle Madonie

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna ail, una festa il cui tripudio dipremia il lavoro di tanti giovani del posto, impegnati a tener viva una divertente reunion di costume.Un’unica domenica, l', per celebrare l’appuntamento folkloristico più sentito del piccolo paese alle porte del, in auge dal 1962, l’anno del debutto in cui fecero la loro comparsa le maschere di, issati su due sgangherate carriole per essere portati di qua e di là, simboli di ilarità e fantasia, fino al processo e al rogo in Piazza delle Palme.Il borgo madonita non ha mai più dimenticato quell’iniziativa, ne ha raccolto l’eredità trasformando quell’occasionale manifestazione in una festa sempre molto attesa, che quest'anno giunge allaNegli anni isi sono moltiplicati e con essi le favolose maschere unite in, che nell'ultima domenica di Carnevale parte alle ore 16:30 da Via Monte San Salvatore e termina in Piazza San Francesco da Paola, scenario della musica no stop fino a tarda notte per tutti gli abitanti di Castellana Sicula.Carnevale delle MadonieCastellana Sicula (Palermo).11 febbraio 2024.ingresso gratuito.la sfilata parte alle ore 16:30 da via Monte Salvatore.A seguire, in Piazza San Francesco da Paola spazio alla musica con Big Reunion e la festa Nostalgia '90 fino a tarda notte.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.dall’autostrada A19 Palermo – Catania si esce all’altezza del km 73 e ci si immette sulla SS 120 che raggiunge il paese.Le stazioni ferroviarie di Palermo e Cefalù sono collegate a Castellana Sicula dai servizi delle autolinee SAIS.