Il Carnevale di Balestrate

Il, denominato anche, è il momento topico delche arappresenta lo strettissimo legame fra storia, tradizione e folklore. Lo spettacolo, che richiede a ogni edizione l’impegno di numerosi artisti, artigiani e scenografi, è uno degli eventi turistici più importanti della cittadina in provincia di Palermo.La festa di Carnevale di Balestrate - o- quest'anno tornaper la 37° edizione con la sfilata dei carri allegorici (rispettivamente "Il Re Leone", "Toy Story", "I favolosi anni '70 '80", "Viva Messico" e l'immancabile "Ballo dei Pastori").Il Ballo dei Pastori si rifà a una vecchiache racconta di alcuni pastori impossibilitati a partecipare alle festività carnascialesche poiché vincolati dal padrone del gregge. Un martedì seppero di essere finalmente liberi ma in paese era ormai già tutto concluso, senonché il gruppo decise di festeggiare danzando in abiti femminili, dando così il via alla consuetudine del “giorno in più”, da allora chiamato lu jornu de lu picuraru.Il Ballo dei Pastori vede protagonisti solorigorosamente mascherati, riuniti in gruppi di sedici, venti o ventiquattro elementi per animare tramite il ritmo della tarantella ca. dieci diverse figure.Resistono i caratteristicie leche in apposite sale private coinvolgono intere famiglie e congreghe di amici, dopodiché allo scoccare della mezzanotte si mangia e si beve. Dal 1985 è stata introdotta la, che fa parte parte delorganizzato con il nome didall’Associazione Terzo Millennio con il patrocinio del Comune di Balestrate e la Provincia di Palermo.Carnevalandiacentro storico di Balestrate (Palermo).11-13-18 febbraio 2024.ingresso gratuito.raduno e partenza da via P. Gesugrande, ore 15.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Terzo Millennio.percorrere l’Autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo e seguire poi le indicazioni per Balestrate.La stazione ferroviaria locale si trova sulla linea Palermo - Trapani.L'aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo dista circa 42 km dal paese.