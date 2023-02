Il Carnevale di Cattafi, San Filippo del Mela

Storia e tradizioni

Assistere aldi scena a, frazione di San Filippo del Mela , significa accedere alla più viva tradizione folkloristica siciliana. La festa tornadopo due anni di sosta per la pandemia ed è l’occasione per veder sfilare gli scatenati, maschere tipiche di questi luoghi che furono teatro della cacciata dei pirati saraceni, respinti nel 1544 dagli abitanti guidati dal barone Antonio Balsamo.Si trattò all’epoca di una cruenta battaglia all’apparenza impari, dato che la popolazione si trovò a fronteggiare l’orda turca con il solo ausilio di bastoni, picconi e vanghe. Eppure ebbe la meglio, scongiurando ciò che fino a quel momento era accaduto sovente, quindi saccheggi, incendi, stupri e violenze. Gli Scacciuni, vestiti con gli abiti originali sottratti agli invasori uccisi (cappelli a punta nastrati, camicia variopinta, gonnellino di stoffa e pantalone corto ricamato, calze lunghe e guanti bianchi), sintetizzano un’storicamente rilevante a tal punto da divenire l’attrazione principale dell’esibizione carnevalesca.Più che gli spettri del passato, si guarda all’orgoglio di un paese capace al secolo di rivendicare la propria libera natura opponendosi al sopruso in arrivo minaccioso dal mare.Durante il Carnevale, gli Scacciuni ballano seguendo il ritmo vertiginoso della, armati di nerbi per proteggere la maschira e la fioraia (simbolo della gioventù e della femminilità), mentre le strade delsono invase dalcapeggiato da Antonio Balsamo. Predominano le maschere de ‘u capumaschira avente funzione di mastru i ballu, ‘a dama, i maschiredde e i goliardici buffona. La rievocazione della cacciata porta con sé antichi riti e uno stuolo di consuetudini strettamente legate al territorio siciliano.L'appuntamento d'A Màschira diprevede dalle ore 14:30 la sfilata del gruppo cattafese assieme ad altre maschere ttradizionali italiane. La partenza è da Piazza Nenni, dove troviamo le "" dalla Basilicata, i famosissimi “” dalla Sardegna e “” dalla Puglia., al termine della sfilata del gruppo cattafese, i festeggiamenti terminano con la musica del gruppo etno-folk luciese “La Coppola Nera”.In entrambe le giornate, in Piazza Crocifisso spazio alla rievocazione storica d'A Màschira, artigianato, degustazioni, musica, folklore e la sesta edizione del concorso fotografico “Fotografa A Màschira”. Per i più piccoli, infine, c'è l'animazione a cura del famoso Mago Cristian.Il Carnevale Cattafese è organizzato da A Màschira, Associazione Culturale Danze e Musiche Popolari.Carnevale Cattafese ‘A MaschiraCattafi, fraz. di San Filippo del Mela (Messina).5 e 19 febbraio 2023.ingresso gratuito.sfilata dalle ore 14:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada A20 Messina – Palermo bisogna uscire allo svincolo di Milazzo e seguire le indicazioni fino a destinazione.I treni raggiungono la stazione di Milazzo e da lì si prosegue in autobus.Laeroporto di Catania Fontanarossa è quello di riferimento.