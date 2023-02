Il Carnevale della Zucca a Moneglia

Informazioni, data e orari del Carnevale di Moneglia

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna anche quest’anno a, località ligure sulla, l’ormai famoso, una festa che celebra quella tradizione popolare che spiega il perché Moneglia sia comunemente conosciuto anche come Il paese della zucca.Esistono diverse versioni del fatto: la leggenda vuole che tutto sia nato nell’antichità da unaÈ bene sapere che Moneglia è divisa dal corso del torrente San Lorenzo, che articola il paese in due parti, rispettivamente Levante e Ponente, che per secoli hanno battibeccato su ogni questione, di principio o reale, a partire da un caso noto a tutti: pare infatti che, abbia dato vita a una pianta che, attraversato il torrente, andò a regalare i suoi frutti sullaA chi appartenessero le zucche è ancora questione irrisolta, ma almeno oggi si celebra la zucca in amicizia in occasione del, organizzato quest’anno, quando per le strade di Moneglia non mancheranno musica, balli e animazione per i bambini.Come sempre c’è grande attesa per la sfilata die dei gruppi mascherati, oltre alle maschere singole che possono unirsi al corteo. Una giuria valuterà i carri, le maschere e i gruppi e assegnerà i premi per i più belli e originali. Al termine della sfilata è prevista come di consueto la rottura dellaInoltre, al mattino (ore 11:30) sulla spiaggia centrale è in programma il. Al termine, polenta e vino a cura del Gruppo Alpini e Gruppo Marinai di Moneglia.L’evento è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Moneglia. In caso dila manifestazione sarà rimandata a domenica 5 marzo 2023.Carnevale della ZuccaMoneglia (Genova).26 febbraio 2023.ingresso gratuito.raduno dei gruppi alle ore 13:30 in Piazza Boburg.Partenza alle ore 14:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.Moneglia si trova 56 km a est di Genova, da dove è raggiungibile percorrendo la A12 fino a Sestri Levante, per poi proseguire sulla SP370.Per chi proviene da La Spezia l’uscita consigliata è Deiva Marina, per poi continuare sulla SP40.