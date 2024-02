Il Carnevale di Piraino

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Piraino

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Siamo sulla costa siciliana di Capo d’Orlando per ildi, che ha come simbolo tradizionale l'Orso.Quest'anno la manifestazione prende il nome die si svolgesecondo il seguenteore 9:30 Salone parrocchiale Gliaca. Festa di Carnevale in maschera per la scuola primaria e secondaria di I grado.ore 16, Piraino. Asilo Marianna Denti. Festa in maschera.ore 15, Gliaca. Sfilata di gruppi, carri e maschere in Via del Sole.A chi vuole continuare a vivere il Carnevale, consigliamo di spostarsi il martedì grasso (13 febbraio) nel vicino comune di Gioiosa Marea per la famosa Sfilata del Murgo , che porta in piazza ogni anno gruppi mascherati e carri allegorici per le vie del centro cittadino.: Gran Carnevale delle Due Torri: Piraino (Messina).: 8-9-10 febbraio 2024.: ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune.: Piraino si trova a circa 80 km daed è raggiungibile seguendo la A20 e E90.