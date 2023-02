Chocoland Napoli: al Vomero la fiera del cioccolato artigianale

Informazioni utili, date e orari di Chocoland

Calendario delle aperture

La grande isola pedonale delospita, la fiera del cioccolato artigianale in programma. La kermesse, giunta ormai alla 14° edizione, prevede l’allestimento di classiche casette in legno con artigiani e maestri cioccolatieri provenienti da molte regioni italiane.È un dolce San Valentino quello che anima i quartieri, tra Piazza Vanvitelli, via Alvino e via Scarlatti ogni giorno dalle ore 10 alle 22.In programma ci sono tante iniziative gratuite: si spazia dalle presentazioni di libri a tema agli incontri con i maestri del cioccolato e della pasticceria, ma anche: Chocholand - La Terra dei Golosi, fiera del cioccolato artigianale: Piazza Vanvitelli e via Scarlatti, Vomero, Napoli.: dal 10 al 14 febbraio 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: dalle ore 10 alle 22. Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'evento.: la zona del Vomero si estende a nord-ovest dei Quartieri Spagnoli. La fermata della metropolitana più vicina è "Vanvitelli".