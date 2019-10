La Mostra di Daniel Steegmann Mangrané a Milano, HangarBicocca

Cosa aspettarsi dalla mostra

Presentata per la prima volta a Milano negli spazi di HangarBicocca la mostra personale di, “”, che fino alattende il grande pubblico per scoprire un’, frutto della ricerca attraverso la complessità relativa ai temi dell’ecologia e del rapporto che lega l'uomo al mondo naturale.Curata da, l’esposizione ripercorre lavori che risalgono al periodo che va dal 1998 per giungere fino alla ricerca odierna. Il percorso espositivo si concentra sulla, come per esempio le dinamiche che lo vedono in relazione alla sopravvivenza degli ecosistemi, come nel caso della foresta pluviale brasiliana, ma osserva anche leche determinano leIl percorso che accoglie il visitatore presentatestimoni di una ricerca che passa attraverso il. In mostra uno dei primi lavori di Steegmann Mangrané,, oltre ae ancora, per un vero e proprio excursus tra gli strumenti esplorati dall’artista.La commistione e l’interazione tra mondi tanto differenti, quali quello vegetale, quello tecnologico e quello umano, raccontano undi percorrere strade paradossalmente tanto distanti.Un’intrigante e coinvolgente esperienza, quella offerta da questa singolare mostra, capace di aprire nuovi orizzonti.

Mostra: A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand

Dove: HangarBicocca, Milano

Quando: 12 settembre 2019 -19 gennaio 2020

Orari: dal lunedì al mercoledì: chiuso; dal giovedì alla domenica: 10-22

Biglietti: ingresso gratuito

Maggiori info: sito ufficiale

