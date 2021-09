La Mostra su Frida Kahlo a Napoli, Palazzo Fondi

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

sono i protagonisti attesi della mostra “”, pronta a riaprire per il grande pubblico dall', presso la “”, con uno sviluppo di, durante il quale il visitatore sarà condotto e coinvolto in una serie di preziose suggestioni.I due grandi maestri rappresentano un vero e proprio, entrati nell’attraverso la loro, hannoanche in quanto legati da une da una storia frutto dell’in cui arte e vita non si possono distinguere.in una scoperta continua di prospettive nuove e sempre più accattivanti, illustrate sia dallo splendido racconto fatto dima anche attraversoe laUnquello creato da, i curatori dell'esposizione e che si realizza grazie ad un’impostazione assolutamente originale del percorso, che si focalizza sulladi Frida Kahlo e di suo marito Diego Rivera, sullo sfondo di quella casa di famiglia di Frida nella quale visse appunto con Diego.Esposti alcuni originali per la prima volta come “” realizzato dal grande maestro nelIl caos dentroPalazzo Fondi, Napolidall'11 settembre 2021 fino al 9 gennaio 2022Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 20:30- Sabato e Domenica dalle ore 09,30 alle 21,00Ultimo ingresso 60 minuti prima dell’orario di chiusura.intero da € 12 + prevendita i feriali, da € 14 + prevendita weekend e festivi -Scopri quali sono le altre