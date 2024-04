La fiera di primavera di Ostiglia e la battaglia del riso

Informazioni, date e orari della Fiera di Primavera

Ritroviamo anche quest'anno una lunghissima serie di appuntamenti dal 21 aprile all'1 giugno 2024 per ladi Ostiglia (provincia di Mantova), con una manifestazione giunta ormai alla sua 77° edizione. Come di consueto il programma è ricchissimo: non solo buon cibo e specialità locali, ma anche spettacoli all’aperto, musica e il luna park in via Collodi (dal 12 aprile al 5 maggio).In particolare, ilsi ripete la tradizionale, la grande festa del riso ostigliense. È il momento clou della Fiera di Primavera: la Battaglia del Riso è una vera e propria festa del riso ostigliese che si svolge nella Sala Polivalente - Area Expo (entrata via Collodi). Al centro della scena la sfida di risotti preparati da produttori di riso, ristoratori o chef, dal risotto con psina e saltarei a quello al Gran Rosso di Quistello.Loè aperto la sera e nei festivi anche a pranzo, ed è un’occasione unica per assaggiare i migliori risotti della tradizione lombarda ma anche veneta. Nello specchietto riepilogativo qui sotto riportiamo il link al programma e al menù.: Fiera di Primavera: Ostiglia (Mantova).dal 21 aprile all'1 giugno 2024.: ingresso libero.: il programma completo è disponibile qui (pdf) . Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune.Battaglia del RisoSala Polivalente - Area Expo (entrata via Colllodi), Ostiglia.20-21-24-25-26-27-28-30 aprile e 1 maggio 2024.cena ore 19:30, pranzo solo la domenica e i festivi ore 12:30.Maggiori informazioni e i menù sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Ostiglia si trova a 30 km da, da dove per raggiungere la cittadina è sufficiente seguire la SP80.