Il Carnevale di Petrosino

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Petrosino

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In provincia disi festeggia il Carnevale con tante iniziative a tema. Dopo due anni di stop per la pandemia, tornaildi, che porta in paese le divertenti sfilate dei carri e feste per i bambini, spettacoli e serate in musica.realizzati dalle associazioni del territorio insieme aie alle loro coreografie percorrono le strade del paese siciliano: i loro titoli sono “Capo tribù salvaci tu…”, “Mercoledì”, “Lego Centrico”, “Bollicine e Follie”.Torna inoltre ilin Piazza della Repubblica, ma c'è anche la “” che propone le tipicità locali, oltre a un luna park per tutta la durata della manifestazione.Petrosino (Trapani).dal 18 al 21 febbraio 2023.maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Petrosino e pagina Facebook del Carnevale.ingresso gratuito.Petrosino si trova a metà strada tra, a circa 12 km da entrambe le cittàDa Trapani è invece più distante: sono circa 42 i km che separano la cittadina dal capoluogo percorrendo la SS115.