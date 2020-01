Expo felina ad Agrate Brianza: Esposizione dei gatti più belli del mondo

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera dei gatti

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se siete amanti dei nostri simpatici amici a quattro zampe domestici non potete perdere l'Esposizione Internazionale Felina "I gatti più belli del mondo", in programma nel weekendadSono oltre centinaia le razze in mostra, dal, impressionante nella sua grandezza, all’eleganza del; l´, il gatto dei faraoni, ilre delle foreste, ildalle grandi orecchie, il, dagli occhi color dell´ambra, e molti altri ancora provenienti da tutto il mondo.Esemplari adulti, ma anche cuccioli in mostra o impegnati in gare di bellezza per vincere l’ambito premio di, che è assegnato al più bel gatto del mondo. A giudicarli, sotto la guida dell'Associazione Felina Italiana, i Giudici Internazionali WCF (World Cats Federation) nelin programma nel pomeriggio di sabato e domenica.Oltre all'Expo Felina I gatti più belli del mondo si può approfittare per vedere anche la Mostra, che propone splendidi esemplari da tutto il mondo: boa constrictor, anaconda, pitoni africani, australiani e indiani e molte altre specie quasi sconosciute ai più…avete mai sentito parlare del boa arcobaleno e del drago barbuto? Allora non potete mancare.: Esposizione Internazionale Felina "I gatti più belli del mondo": Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Santa Caterina, via Dante Alighieri 110, Agrate Brianza (provincia di Monza e Brianza).: 18-19 gennaio 2020.: dalle 10 alle 19.: ingresso a pagamento. Il biglietto d'ingresso è valido anche per accedere a Reptilia Expo.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: Agrate Brianza si trova sul tragitto dell'A4 Torino-Trieste, circa 24 km a nord-est di Milano.