Il Monster Festival a Genova per Halloween

Informazioni utili, date e orari del festival

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilè la grande finestra di Genova su, la festa americana che non poteva trovare maggior adozione se non nella città marinara per eccellenza della Liguria , che ha dato i natali allo scopritore del continente americano.il centro storico si trasforma in un dedalo magico il cui magnifico scenario si delinea attraverso i tradizionali vicoli, i palazzi che adombrano le strade e il quartiere più antico che si popola di presenza eccitate, di bambini in maschera uniti in una folkloristica sfilata e di giovani elettrizzati dalla musica dance.La kermesse “mostruosamente” coinvolgente non è però soltanto(all’RDS Stadium fanno capolino le straordinarie hit degli anni ’90 e 2000 fino alle 4.30 del mattino per una notte tutta da vivere a ritmo e adrenalina pura), aggiunge in verità un filone di iniziative in fibrillazione all’unisono nel collettivo, il flashmob di scena nel Porto Antico.La Kids Parade costituisce un evento da non perdere tra le feste di Halloween per bambini in Italia , e che per i più piccoli rappresenta una vera manna dal cielo, un’occasione di entrare in contatto con una dimensione di allegria e divertimento scevra di qualunque pensiero… e l’organizzazione ha pensato proprio a ogni singolo dettaglio, non meno a dotare ciascun partecipante della propria mascherina e a distribuire caramelle a più non posso mentre imperversano giocolieri, trampolieri, maghi e musici, gli stessi che compongono le tre contee del Magic Labyrinth.Il Flashmonster dà ufficialmente inizio alla festa sulle note dell’immortale Thriller che porta la firma del compianto mito del pop, interpretato da un gruppo di ballerini provenienti dalle principali scuole di danza locali e creatori di una coreografia da urlo. All’attesissimo Deejay Time partecipano i più apprezzati conduttori del panorama radiofonico italiano,Il sipario culturale si alzerà sul palcoscenico di "", lo spettacolo teatrale adattamento dell’omonimo romanzo diincentrato sul tema del mostro e della mostruosità espresso attraverso una serie appassionante di racconti. Tutti i bambini affascinati dalle atmosfere un po’ spettrali non devono assolutamente perdersi l’indagine all’interno di, le cui sale in penombra celeranno misteri ectoplasmatici da risolvere con acume e furbizia.All’si impara, ci si diverte e si superano le paure dei “mostri marini” alla scoperta dei pesci più bizzarri in "", incontrando il fantasma del pirata Jack Patella ne "" e passando “” su brande poste proprio di fronte alla vasca degli imponenti selachimorpha.: per il 2 novembre, in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, la giunta comunale potrebbe decidere di sospendere gli spettacoli nelle strade del centro storico.Monster FestivalKids Parade via San Vincenzo, Labirinto Magico centro storico, Deejay Time RDS Stadium, Flashmonster Porto Antico, Acquario (Genova).dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018 .dalle ore 15.00 alle ore 24.00.accesso gratuito e a pagamento a seconda degli eventi.festival d'intrattenimento.consultare il sito ufficiale contattare il tel. 010/8959022 o scrivere all’indirizzo e-mail genovamonsterfestival@gmail.com A Genova si può arrivare percorrendo l’A12 Genova – Rosignano, l’A26 Voltri – Gravellona, l’A10 dei Fiori Genova – Ventimiglia e l’A7 Serravalle Genova – Milano; le stazioni ferroviarie sono quelle di Genova Brignole e Genova Principe; in città ci si può spostare con gli autobus ATM e la nuova metropolitana; l’aeroporto “Cristoforo Colombo” è collegato alla città dalla linea AMT 100 Volabus.Scopri tutti gli eventi della Liguria