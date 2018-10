La Mostra su Banksy a Firenze, Palazzo Medici Ricciardi

La strada di Bansky: comunicazione di massa e tecnologie

Informazioni utili, date, orari e biglietti della mostra

Arriva al’, l’artista che continua a far parlare di sé,e che nessuno ha mai visto:è unaattraverso le sue opere dallo. E’ solo di qualche giorno fa la sua ultima ed estrema performance che ha visto un suo lavoro, creando un caso che ha fatto il giro del mondo., questo sorprendente artista fa parte del mondo della, i suoi lavori metropolitani vengono definiti “” e hanno conquistato per lae il. “”, a cura diè una selezione meticolosa delledell’artista, pronta a rapire il grande pubblico anella splendida città di Firenze, in contemporanea con un altro grande evento a lui dedicato al Mudec di Milano.E’ attraverso l’uso dellae dell’che Banksy vive da sempre la sua arte. Definito dalla critica come “” sceglie di lavorare su strade e spazi pubblici,suie diffondendo il suo racconto attraverso leal servizio deicome quello delo della, dele di unatantoquanto, è questa la strada che il popolare artista sceglie e percorre, rendendosi invisibile affinché le idee e i temi più preziosi e urgenti abbiano la meglio sul “narcisismo” incombente e che dilaga e contagia la società. Per ilverranno esposte, che attraverso i social media si sono guadagnate più popolarità, oltre a schede storiche sulle opere con documentazione fotografica, i “black books” originali, video e poster. Occasione preziosa per vivere un pezzo imprenscindibile di arte di strada.

Mostra: BANKSY This is not a photo opportunity

Dove: Firenze, Palazzo Medici Riccardi

Quando: 18 ottobre-24 febbraio 2019

Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 19, giorno di chiusura il mercoledì

Biglietti: 10 euro intero, 6 euro ridotto. Il biglietto consente la visita del museo di Palazzo Medici Riccardi

Maggiori informazioni: sito ufficiale

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.