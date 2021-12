I mercatini di Natale a La Maddalena

Informazioni utili, date e orari

Il Natale a, splendido comune dellapiù bella e radiosa, è animato dal cartellone di iniziative, in programma dall'8 al 25 dicembre 2021.In Piazza Umberto I è infatti allestito un villaggio natalizio che propone la Casa di Babbo Natale, eventi e mercatini, ma in tutto il centro troviamo eventi, laboratori, giochi e spettacoli per il periodo delle feste.Il programma della manifesatzione è disponibile qui CammiNatalePiazza Umberto I, La Maddalena (Sassari).dall'8 al 25 dicembre 2021.gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di La Maddalena.per raggiungere La Maddalena è necessario arrivare all porto di Palau al fine di imbarcarsi sul traghetto di collegamento.Da Cagliari si percorre la SS131 proseguendo sulla SS125 che è anche il percorso migliore se si parte da Olbia,e Porto Torres.