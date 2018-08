La Riserva Naturale dello Zingaro in Sicilia. Escursioni tra spiagge e calette

Dove si trova la Riserva Naturale dello Zingaro

Storia e territorio della Riserva dello Zingaro

Spiagge e calette della Riserva Naturale dello Zingaro

Cala Tonnarella dell’Uzzo

Cala dell'Uzzo

Cala Marinella

Cala Berreta

Cala della Disa

Cala del Varo





Lì dove il vertice nord occidentale della Sicilia si assottiglia e si allunga nel mare verso nord, dando vita alla bella, si trova la, 1650 ettari di Natura incontaminata e 7 chilometri di litorale roccioso e meraviglioso, in pratica una delle riserve naturali tra le più importanti di tutta Italia, se non dell’intera Europa, e per la ricchissima vegetazione che propone specie protette e assai rare, una menzione la dobbiamo spendere subito, ad esempio, alle, le palme nane che sono il simbolo di quest’area, e per la costa trapuntata di grotte sottomarine, romantiche calette acciottolate,e scogli puntuti che si alzano veloci, e per i voli imperiosi delle aquile che nidificano sulle vette dei rilievi, che qui arrivano fino a 100 metri e srotolano le loro pendici, a volte brulle e a volte trapuntate di olivi, carrubi, frassini e sugheri, con percorsi quasi a picco sul mare, e per quell’e quel mare blu che più blu non si può.Siamo certi che queste poche parole vi hanno messo l’acquolina in bocca e state già progettando di visitare questo angolo di paradiso; questa nostra guida vuole essere, quindi, un piccolo e prezioso compendio che riassume tutte le informazioni sue i consigli su come organizzare le escursioni, le passeggiate e le gite in barca in questo territorio sospeso tra cielo, terra e mare, territorio che definire magico è troppo poco.Siamo in provincia di Trapani , la “città delle cento chiese”, quella degli edifici barocchi, del cous cous e delle spiagge bianche che vengono lambite dall’azzurro del cielo e dal turchese-smeraldo del mare e allo Zingaro, che come avete capito è una delle mete obbligatorie se state facendo un tour della Sicila Occidentale , ci si può arrivare da sud, provenendo da Castellammare del Golfo , una delle più importanti e antiche mete termali siciliane con le Terme di Segesta , le cui acque curative erano utilizzate anche ai tempi degli antichi Greci, quando questa era una fiorente colonia della Magna Grecia: l’accesso alla Riserva si trova, infatti, a un chilometro dall’abitato di; da nord, invece, giungendo da San Vito Lo Capo , l’ingresso è ubicato a circa 11 chilometri dalla bella cittadina balneare siciliana , celebre per la sua, simbolo di tutto il territorio, nonché per essere il luogo in cui ogni anno si svolge il Cous Cous Festival , una dei più interessanti eventi della Sicilia perché rappresenta un momento di condivisione fra tutte le culture che si affacciano sul Mare Nostrum.Comunque sia, a qualunque ingresso arriviate, e con qualsiasi mezzo lo facciate, sappiate che potete entrare solo a piedi o a dorso di mulo e percorrere uno deipresenti, il, il più facile, il, o a mezza costa, che si snoda tra mare ed entroterra, più difficile, e il, che accompagna i visitatori dalla punta più alta della Riserva fino alla spiaggia più nascosta, decisamente dedicato ai professionisti del trekking. Non fate, inoltre, l’errore di pensare chesia più semplice, perché non è possibile accedere con un'imbarcazione a motore all’interno delle acque di pertinenza; sarete, quindi, obbligati a lasciare la vostra barca a più di 300 metri dalla costa e raggiungere le calette e le spiagge con altri mezzi, siano essi i remi, la vela o le braccia.La Riserva dello Zingaro non è solo lala cui bellezza incontaminata e le ricchezze naturali e ambientali proposte rappresentano un fiore all'occhiello per tutta l’isola, ma è anche un simbolo importante di una battaglia vinta che suggella un nuovo rapporto tra siciliani e Natura. L’area, infatti, nasce nel 1981, in seguito alla protesta dei cittadini che si ribellarono a quanto l’Assessorato del Turismo intendeva portare a termine, ovvero costruire il tratto di strada litoranea per collegare San Vito Lo Capo a Scopello, con la conseguenza di dare il via all’opera di cementificazione di uno dei pochi tratti di costa ancora intatti e incontaminati.I siciliani si commuovono ancor oggi quando ricordano l’portò in piazza più di 6000 cittadini per dire no alla strada, no alla speculazione edilizia selvaggia, no alla distruzione di un territorio amato, da sempre custode di tradizioni uniche, frutto della storia millenaria e complicata che contraddistingue quest’isola e la rende così straordinaria.Perché, in effetti, la Riserva dello Zingaro, è proprio una; numerose, infatti, sono le testimonianze archeologiche risalenti addirittura al Paleolitico e altrettanto importanti sono le specie vegetali e animali rare che qui, e solo qui, vivono.La costa rocciosa ha un profilo tormentato, fatto di pareti aspre che si tuffano a strapiombo nel mare, a tratti turchese e a tratti verde smeraldo, pareti impenetrabili che sono intercalate da magnifiche insenature raggiungibili via terra o via mare; i rilievi sono veloci a salire fino ai 913 metri del Monte Speziale, mentre, nelle vallate, spettacolari sono le terrazze, ricolme di profumata vegetazione, costituite da lastroni di roccia, risultato dei fenomeni carsici cui la zona è sottoposta.Questa è la “casa” di alcuni esemplari, sia vegetali che animali, rari ed endemici, come l’, l’elegantissimo, la- la “giummarra”, appunto - e le tantissime specie di erbe officinali che profumano l’aria e disegnano i panorami, per quanto riguarda i primi, e l’, dalla caratteristica macchia bianca sul dorso, la rarissima, deliziosa con quel suo corpo un po’ tozzo e i fianchi fantasiosamente colorati con righe verticali nere e gialle, o la maestosa, che con quel suo volo in assetto di guerra, collo incassato e ali a V, è il sogno dei birdwatcher più incalliti, per quanto riguarda i secondi.Una Valle dell’Eden a portata di mano, insomma, che merita di essere visitata in ogni stagione dell’anno, dalla cima più alta al fondale più ricco di fauna marina.Ne rimarrete ammaliati, statene certi!Cominciamo la nostra esplorazione percorrendo ilche si snoda elegante nei suoi saliscendi e permette di raggiungere la maggior parte delleche puntellano i 7 chilometri della ruvida costa rocciosa della Riserva, spettacolari nicchie di sabbia scavate nella roccia dove il mare cristallino si tinge all’improvviso di toni verdi e aranciati, dove la sontuosa macchia mediterranea che tappezza le rocce spande nell’aria profumi inebrianti, dove le orchidee selvatiche accompagnano i vostri passi e fanno felici i vostri occhi e dove gliPartendo da nord troviamo, esattamente pochi metri dopo l’ingresso,, che, con i suoi ciottoli arrotondati, la sua sabbia bianca abbagliante e l’acqua così trasparente che quasi non ci si può credere, è, a ragione, considerata una delle spiagge più belle d’Italia. Anticamente veniva chiamata Cetaria, per la grande quantità di tonni che le sue acque ospitavano, e ancora ospitano, e qui è, infatti, anche possibile ammirare il piccolo, dove sono esposte alcune preziose testimonianze delle tecniche tradizionali per la pesca del tonno, attività storica che è scritta nel DNA di tutto il territorio di San Vito Lo Capo.è, invece, la seconda meravigliosa insenatura che troviamo, dopo circa mezz’ora di camminata proveniendo da nord. Anche qui la sabbia bianca come sale e l’acqua così pulita che sembra uno specchio sono gli ingredienti principali che vi regaleranno la possibilità di fare un bagno da sogno, circondati dai numerosi pesci che abitano questa acque. Poco distante è possibile anche visitare la, detta anche Grotta Grande, incredibile testimonianza archeologica, visto che al suo interno sono stati ritrovati reperti archeologici risalenti addirittura a 12.000 anni fa, ammirare i resti di un’anticae dare un’occhiata alle sale espositive del, dove sarà possibile apprezzare alcuni manufatti dell’affascinante tradizione agricola locale.Prima di arrivare alla prossima perla,, piccolo capolavoro di sabbia e ciottoli arrotondati scolpito dalla Natura stessa, ubicata a metà strada del percorso costiero, incontriamo il, suggestivo luogo dove sarà possibile imparare a trasformare le piante in fibre da intrecciare per realizzare oggetti di uso quotidiano. Molto probabilmente Cala Marinella è la più difficile da raggiungere, stretta com’è tra due costoni rocciosi, sui quali cresce spontaneo il finocchio selvatico, che rendono la discesa un po’ impervia, ma una volta che si arriva si ringrazia la fatica che si è dovuta compiere, perché ci permette di assaporare con maggior intensità il piacere che si prova ad immergersi nello specchio turchese che ci troviamo di fronte.La quarta insenatura, partendo da San Vito Lo Capo, e la terza, invece, se si comincia il cammino da Scopello, è, una delle più lontane da raggiungere, in quanto per poter conquistare la sua spiaggia bisogna camminare per oltre un’ora, sia che si parta da sud sia che si parta da nord. Alberi di carrubi e di sugheri, intervallati dalle simpatiche "giummarre", vi accompagnano durante la discesa, facilitata da una scala in legno, a questa piccola caletta, anch’essa meravigliosa come le sorelle più frequentate.A soli 35 minuti da Scopello si trova ancora, la più grande tra le sette, che con la sua elegante forma ad arco risulta essere particolarmente accogliente; sia la spiaggia che il fondo del mare presentano ciottoli e sassolini, caratteristica che potrebbe deludere gli amanti della sabbia, e suggestive feritoie nella parete rocciosa permettono di trovare riparo nei momenti di maggiore calura, consentendo una permanenza anche prolungata.Arriviamo ora a quella che è a tutti gli effetti la più selvaggia delle, raggiungibile solo via mare. Il Sentiero Costiero, infatti, ci porta fin sopra la stessa e ci permette di ammirarla dall’alto, ma non è presente un sentiero pedonale che scende sulla spiaggia; va detto che ciò la rende particolarmente preziosa, poco frequentata e particolarmente suggestiva. A completare la meraviglia ci penasno le acque immacolate, i pesci che nuotano indisturbati insieme ai turisti e la spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli a vocazione caraibica.