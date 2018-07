La Festa della Birra a Solesino: Beer Fest

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Ladiè la più grande festa della birra del Veneto ; una vera maratona che si svolge in questo comune della Bassa Padovana per più di due settimane,(tranne il 16 e il 23 luglio).Ci si ritrova nella zona industriale di Solesino, in via dell’industria, in una grande area live per degustare fiumi di birra scelta e selezionata con cura (anche senza CO2):e in tank servite in bicchieri di vetro, perché qui siamo nel regno degli intenditori. E per riempire lo stomaco, la cucina propone pollo, stinco, panineria, friggitoria e pizza.niziano alle 22 con un palinsesto che alterna tribute band ed emergenti a nomi più famosi. Come ogni anno il programma prevede mercatino, parco giochi per bambini e il, dal 24 al 26 luglio.Novità dell’edizione 2018 il(29 luglio) con partenza del motogiro di circa 90 km alle 16.30 e sosta aperitivo presso l’Osteria da Guido di Candiana, si rientra alle ore 19.30 con pizza e birra presso il BeerFest di Solesino. Il ricavato sarà devoluto alla scuola dell’infanzia di Arquata del Tronto.: Beer Fest: Solesino (Padova): dal 12 al 29 luglio 2018: non disponibili: ingresso libero: festa della birra: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina facebook : siamo a sud di Padova, in un’area geograficamente più vicina a Rovigo da cui Solesino dista solo 16 chilometri; da Rovigo è sufficiente seguire la statale 16Scopri tutti gli eventi del Veneto