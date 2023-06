Il Festival dei colori a Mattinata sul Gargano

Informazioni, date e orari del Festival dei Colori

Le protagoniste sono le cromie del Gargano, il verde dell’olio, il rosso della taranta, il viola delle orchidee, il turchese del mare e il bianco delle falesie. È un tripudio di tonalità che dà vita a, che tona dopo tre anni di sosta per la pandemia.La IV edizione del festival si svolge il, più un'anteprima domenica, durante la quale musica e happy hour partono dalle spiagge per poi proseguire lungo le vie del centro.Mattinata è una delle principalie in occasione del Festival dei Colori si trasforma in un palcoscenico open air con tantenelle vie del paese, spettacoli, mercatini, luminarie ed eventi di ogni tipo.Tra gli appuntamenti più attesi c'è la, in programma: ci si ritrova alle ore 17:30 davanti alla Villa Comunale, per poi partire alle 18. Si tratta di una corsa non agonistica che prevede lungo il percorso vari punti di colore dove al passaggio dei corridori verranno sparse polveri colorate prodotte con sostanze naturali al 100% e regalati gadget. La corsa è aperta a tutti/e ed è per tutte le età.Per quanto riguada la musica, i super ospiti del festival sono i salentini, che saliranno sul palcoalle ore 22:30 presso la Villa Comunale di Mattinata.: Scapp - Festival dei Colori: Mattinata (Foggia).: 16-23-24-25 luglio 2023.: ingresso libero.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del festival sulla pagina Facebook del Circolo Oasis.: Mattinata dista circa 57 km da Foggia , da dove si raggiunge percorrendo la SS89 che costeggia il litorale garganico.