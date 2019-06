La Sagra dei Gamberi a Remanzacco

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Lache si tiene ogni estate a Remanzacco rappresenta la decana della sua categoria, uno degli eventi enogastronomici più antichi e longevi del Friuli-Venezia Giulia Non deve dunque stupire se in questo 2019 tagli l’incredibile traguardo della, sempre ai massimi apici di gradimento.LaPro Loco invita a parteciparea una manifestazione poliedrica, ospitata nell’L’affluenza, come consuetudine, sarà ingente, e per l’occasione ilstilato non verrà meno alle attese. Una moltitudine di pubblico vuole infatti girare per i tantidove isaranno gli assoluti protagonisti, cucinati in umido e alla brace, alla catalana, in saôr e con i calamari fritti, doverosamente accompagnati da tal altre specialità, pesce, carne, verdure e… sorprese culinarie a non finire.Venerdì, giornata inaugurale, i chioschi apriranno alle ore 19, in concomitanza con le cucine e il via della, e chiuderà sempre con laPer tutta la durata della manifestazione per i bambini verranno preparati ie la, ma tutti i giorni saranno visitabili anche la mostra “Spazio all’Arte”, il mercatino dell’usato e la mostra “Ocjo al rain, l’incredibile mondo degli aracnidi”.Sabato e domenica, inoltre, spazio al laboratorio di pittura.In conclusione ricordiamo che la sagra aderisce al programma regionale Ecofesta, con stoviglie e posate riutilizzabili.Sagra dei Gamberi e del Forno Ruralepresso Broilo Perosa in via Ziracco, Remanzacco (Udine).dal 19 al 23 luglio 2019.dalle ore 19.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.Venerdì 19 luglioore 21 serata con l’orchestra Renè.Sabato 20 luglioore 19:30 A cena con Sdrinduleore 21 serata con orchestra Fantasy.Domenica 21 luglioore 19 Esibizione scuola di ballo “Dance Team Friuli”ore 21 serata musicale con Linea 80.Lunedì 22 luglioore 19 3° Staffetta RemanRun 3×3000ore 21 serata live di musica italiana anni ‘70 con il gruppo Area 70.Martedì 23 luglioore 21 serata musicale con Selena Valleore 24 fuochi artificiali.Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco di Remanzacco al tel. 342/3158203 o inviare un'e-mail all’indirizzo prolocodiremanzacco@alice.it percorrendo l’autostrada A4, in prossimità di Palmanova prendere l’Autostrada A23 e uscire a Udine sud seguendo le indicazioni.In treno da Udine salire sul treno della ferrovia Udine – Cividale.L’Aeroporto Internazionale dei Ronchi dei Legionari di Trieste è quello di riferimento.