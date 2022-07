La Festa del Viaggio a Pesaro, UlisseFest

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Per la sua quinta edizione, la, torna dopo la pandemia e lo fa spostandosi aper accendere la fantasia del viaggiatore che alberga in ognuno di noi.In programma, l’evento targato, storico marchio del viaggio on the road, è organizzato dalla casa editrice italiana EDT.arriva per la prima volta a Pesaro (nelle passate edizioni era a Rimini) portando 150 ospiti, 35 incontri, 10 workshop e un ricco programma di appuntamenti musicali del calibro di(15 luglio, Piazza del Popolo, ore 22:30),(16 luglio, Piazza del popolo, ore 22:30), il progetto “Earthphonia” di(17 luglio, Piazza del popolo, ore 22:30) e il teatro canzone di(16 luglio, Piazzale Collenuccio, ore 17).Tra glidella Festa del Viaggio citiamo Tim Parks, Tony Wheeler, Nicola Lagioia, Valeria Parrella, Cecilia Strada, Antonio Pascale, Filippo Santelli, Omar Di Felice, Paolo Di Paolo, David Monacchi, Sara Segantin, Pietro del Soldà, Valerio Nicolosi e molti altri ( qui il programma del festival ).Il tema conduttore di questa edizione è: questo significa rispettarla, saper cogliere i segnali che ci trasmette, imparare a conoscerla e a ridurre l’impatto del nostro infinito.Come sempre al centro del festival c'è l’e il modo di viverla, raccontarla o trattenerla nelle pieghe del cuore e della mente. Pesaro si trasforma per l'occasione in una fucina del viaggio con testimonianze, laboratori, dibattiti, convegni, spettacoli e workshop.Attraverso racconti, performance e concerti quest'anno si viaggia in Artide, Antartide, Tibet, nel Regno del Bhutan, Cina, Perù, Slovenia, Scozia, Giappone, nel Mediterraneo, nei Balcani e in giro per l’Italia, tra Marche, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Veneto grazie alle storie di esploratori, fotografi, camminatori, cartografi, autori, blogger e, naturalmente…sognatori.: UlisseFest, la festa del viaggio: varie location, Pesaro.: dal 15 al 17 luglio 2022.: ingresso libero, workshop a pagamento.: festival culturale.: maggiori informazioni sul sito ufficiale : Pesaro si raggiunge sia da nord che da sud con l'A14.Da sud si arriva a Pesaro anche anche con l’A1 e la superstrada E45.La città si trova sulla tratta ferroviaria Ancona-Bologna.