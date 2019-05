La Sagra della Chianina a Bettolle

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

I dolci profili della Val di Chiana fanno da contorno alla, l’evento che è in pratica una Sagra della Chianina, e che sarà in programma il Bettolle , frazione di Sinalunga Carne a volontà ovviamente, e di quella buona, tra succulente bistecche grigliate alla brace e saporiti hamburger accompagnati da birra artigianale.Molti gli eventi in, tra cui Borghi & Chianina (domenica 26 maggio a Sinalunga): si tratta di una ciclo-pedalata lungo il percorso del Gigante Bianco, alla scoperta degli antichi borghi fortificati e delle fattorie monumentali.Ci sarà poi Stalle di chianina aperte (1-2 giugno), una visita alle stalle di alcune aziende che allevano capi di razza chianina, ma anche la Grande disfida della Chianina (a Bettolle sabato 1 giugno ore 17), un’iniziativa che permetterà ai partecipanti di verificare il proprio livello di conoscenza della chianina attraverso la degustazione di diversi tipi di carne.Domenica 2 giugno è la volta della rievocazione storica di undegli anni ’50, rito tradizionale che rivive nei fasti del pranzo nuziale, negli abiti degli inviati, che ci riportano a un tempo passato e nel corteo che segue la sposa fin sul sagrato della chiesa.La Valle del Gigante bianco non si fa mancare proprio nulla condidi Sangiovese, visite aglidi chianina nei dintorni,e tanta carne gustosa allo stand gastronomico: Valle del Gigante Bianco - Sagra della Chianina: Bettolle (Siena).: 24-25-26-31 maggio e 1-2 giugno 2019.: ingresso libero (consumazioni a pagamento).: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Toscana a circa una cinquantina di chilometri da Siena; da qui per raggiungere Bettolle è sufficiente seguire la SS73.