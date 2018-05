Abscondita: la mostra sui segreti delle opere d'arte a Bassano del Grappa

Cosa attendersi da questo suggestivo viaggio?

Informazioni utili date e orari per visitare la mostra

E' intitolata “”, ed è la mostra presentata dalnellae che regala un taglio curatoriale quanto mai originale e accattivante.Le opere non saranno rivolte verso il visitatore,, volteranno infatti le spalle al pubblico, mostrando il lato oscuro e nascosto dell’operazione artistica, ovvero i. Protagonisti saranno questa volta le, oltre a chiodi ed etichette, nel loro complesso capaci di raccontare una, quella della storia del dipinto, del suo percorso e dell’artista stesso. Scoprendo i mecenati che hanno posseduto i quadri per esempio e ancora le mostre, i viaggi e le dediche, ma anche la materia che supporta e permette la realizzazione del dipinto stesso., curatrice della mostra, propone uncome lei stessa lo definisce: “la prima manifestazione assoluta – integrale – di un gesto autoriflessivo della professione del pittore, qualcosa di”, sottolinea la curatrice. Sono le storie inedite e solitamente celate che qui accolgono appassionati e curiosi, ma anche storici e collezionisti, coinvolgendoli in un cammino strutturato in modo sapiente e del tutto fuori dagli schemi. “Faccia al muro!” si legge nella presentazione della mostra non solo perché i dipinti vengono esposti in questo modo, ma per raccontare il, del non detto, di, storie cariche di dettagli, informazioni e suggestioni.Questa mostra ci suggerisce di guardare i retroscena, ciò che si cela dietro le quinte.ci attendono e la proposta di un modo diverso di incontrare importanti opere e approcciare la storia dell’arte: nature morte, ritratti, paesaggi, sacro e profano resteranno qui celati per lasciare spazio al retro di una prestigiosa selezione di dipinti della collezione permanente dei Musei Civici di Bassano del Grappa. Da Ponte a, ma ancorae Sironi e molto altro ad attendere il pubblico!La scelta tanto originale di Chiara Casarinalle suggestioni e ai concetti che appartengono al. Sono i segni, gli indizi e tutta una serie di informazioni che raccontano mondi sconosciuti e percorsi che attraversano il tempo. E’ questa una collezione di opere esposte da più di duecento anni, ma che trovano nuova prospettiva e significati, per un pubblico alla ricerca di angolazioni alternative e interessato a scopriredi importanti opere e grandi maestri.

Mostra: “Abscondita. Segreti svelati delle opere d’arte”

Dove: Galleria Civica del Museo di Bassano del Grappa

Quando: 2 giugno-3 settembre 2018

Orari: lunedì - domenica 10 - 19

martedì chiuso

Ingresso: a pagamento, prezzo non disponibile

Approfondimenti sito ufficiale

Calendario delle aperture

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

