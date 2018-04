La Sagra del Carciofo a Chiusure di Asciano

Cosa fare alla Sagra del Carciofo

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lacon la C maiuscola si tiene il 21, 22, 24 e 25 aprile a, caratteristica frazione del comune diin Toscana . Protagonista insieme alle prelibatezze tipiche dell’area delle Crete Senesi, il fantastico ortaggio dall’inebriante profumo e dal colorito particolarissimo viene osannato e celebrato ormai da tanti anni grazie alla celere e puntuale organizzazione della, che ben sa come valorizzare i prodotti della regione e, nella fattispecie, il Morellino di Chiusure.A dispetto del nome, il minuscolo ma allegro borgo s’apre con tanto fervore alla sagra , al piacevole caos deglie del. Lo scenario paesaggistico risulta estremamente ideale a far da ambientazione a una pletora di sapori ma anche giochi, mostre, iniziative che spaziano dalla poesia alla musica, dagli itinerari del gusto alla pratica nuda e cruda del trekking.La primavera regala una quattro giorni dedicata alle papille gustative ansiose di entrare in contatto diretto con gli squisiti carciofi fritti e con tutte le piacevolezze delcircondato da oltre 30 stand che sottopongono ai visitatori le tipicità locali mentre fra le vie e le piazzette di Chiusure si spandono le note della musica popolare, le risate gioiose dei bambini impegnati nei loroe i rumori dei passi che esplorano il tracciato vivace dellaalla scoperta di essenze e aromi.Scopri qui le altre sagre del Carciofo in Italia Festa del CarciofoChiusure di Asciano (Siena)21-22-24-25 aprile 2018dalle ore 9.30 fino a seragratuitosagra popolarecontattare la Pro Loco di Asciano al tel. 0577/718666 o all’indirizzo mail info@prolocoasciano.it Il comune di Asciano mette a disposizione un servizio navetta gratuito da e per Asciano con partenza dai Giardini di Villa della Pace con orario 11-19,10; altra navetta predisposta per gli spostamenti dal parcheggio di Monte Oliveto Maggiore a Chiusure, con orario 14-19 tutti i giorni della festa.