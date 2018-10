Informazioni, date e orari per visitare il presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Presepe Vivente di Faggiano è stato premiato per ben tre anni consecutivi - fra il 1998 e il 2000 - il Miglior Presepe Vivente d’Italia.La manifestazione onora ancora oggi la sua celebrata nomea promettendo come di consueto ogniuno spettacolo che unisce il gusto popolare, la bellezza della scenografia e la santità della liturgia cristiana.La cittadina viene così catapultata nel fiabesco periodo dellae l’abitato si trasforma nellacon le sue massaie, le filatrici della lana, il falegname, le botteghe artigiane, il Forno, la Capanna del Pescatore e la locanda.Si scalda l’atmosfera e inizia lo spettacolo attraverso lache da Piazza Vittorio Veneto arriva al Presepe Vivente organizzato dall’Associazione per le Tradizioni Popolari, istituzione che continua a tener vivo il sacro fuoco del folclore autoctono.Il coinvolgimento degli abitanti in questa sontuosa e scenografica rappresentazione vivente è massimo: vi partecipano giovani fanciulli, padri e madri di famiglia, nonni e persino alcune delle autorità comunali, tanto è sentito quest’evento che richiama visitatori da ogni parte della Puglia.Da non perdere la, ma c’è spazio anche per l’arte e molti altri eventi colalterali.All’organizzazione collaborano o offrono il proprio patrocinio la Camera di Commercio di Taranto, il Comune di Faggiano, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe e persino lacon la quale Faggiano è gemellata già da alcuni anni.Se ti piacciono i presepi leggi anche il nostro articolo sui presepi viventi più belli d'Italia Presepe Vivente di FaggianoFaggiano (Taranto).25-26-29 dicembre 2018 e 1-4-6 gennaio 2019.dalle 17 alle 21:30 (da confermare).ingresso gratuito.presepe vivente.maggiori informazioni sul sito ufficiale , oppure contattare l’Associazione per le Tradizioni Popolari al tel. 347/9462351 o inviando un'e-mail all’indirizzo associazionetradizionipopolari@gmail.com in auto si arriva in paese percorrendo l’Autostrada A14 Adriatica; in treno bisogna arrivare alla stazione di Taranto e da qui salire sull’autobus linea 222 Lizzano – Pulsano – Faggiano – San Giorgio Jonico – Grottaglie; l’aeroporto di Bari è quello di riferimento.