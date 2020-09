L'antica Fiera del Soco a Grisignano di Zocco

La storia

La fiera oggi

Informazioni utili per partecipare alla fiera

Calendario delle aperture

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È la più antica e popolare fiera del, quella che ha accompagnato generazioni di bambini, oggi adulti ma sempre saldamente ancorati ai valori della festa: l’anticarappresenta per– rustico paesino della provincia di– l’appuntamento clou di settembre, la settimana dell’anno più viva, elettrizzante e comprensiva della profonda cultura agreste che ha cresciuto e continua a crescere decine di onesti lavoratori campestri.Quest'anno, tuttavia, l'appuntamento non si può svolgere a causa dell'emergenza sanitaria che ha provocato l'delle manifestazioni un po' ovunque in Italia. La manifestazione è quindi rinviata all'anno prossimo. Se non altro, si conoscono già le date: l'Antica Fiera del Soco si svolgeràLa Fiera del Soco si è evoluta rispetto al passato, ma continua a vivere di tradizione che viaggia in parallelo alla modernità dei tempi: prima esistevano ledelle catenelle trainate da un cavallo da tiro, oggi ci sono quelle elettriche.Laproponeva trippe, folpetti, patate americane, croccantini dolci, riso e latte, mentre oggi la gente impazzisce per lae tanta salsiccia alla griglia; le bestie erano l’oggetto delle compravendite e dei mercati allargati, oggi vengono esposte per lo più per la curiosità dei fanciulli sebbene resti attivo l’angolo mercatale.Insomma, l’antica Fiera del Soco è stata suscettibile di un naturale “aggiornamento”, ma il suo spirito ha mantenuto le radici della sua culla di nascita, il, riuscendo spazialmente ad ampliare la proposta attirando su di sé l’attenzione di un numero di avventori sempre crescente.Le aree fieristiche si sono moltiplicate e ciascuna di esse è provvista di attrezzature e servizi in grado di soddisfare la fiumana di gente che per una settimana si riversa qui per divertirsi.La Fiera del Soco è una manifestazione che mette tutti d’accordo per la sua genuinità e l’innata capacità di unire il rapporto fra l’uomo e la terra, gli animali e il lavoro nei campi, tassello di un’etnografia dal grande valore didattico ed educativo.C'è più di un motivo, dunque, per aggregarsi alla movida paesana insieme ai 5.000 abitanti di Grisignano di Zocco e ai turisti che puntualmente raggiungono il milione di presenze a ogni edizione.Antica Fiera del SocoGrisignano di Zocco (Vicenza).dal 10 al 16 settembre 2021.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata, contatti tel. 0444/614891, info@fieradelsoco.itingresso gratuito.dall’Autostrada A4 Brescia – Padova bisogna uscire a Grisignano, oppure intraprendere la SR 11 Vicenza – Padova fino a destinazione.La stazione ferroviaria si trova a Grisignano di Zocco, a 5 km circa dai luoghi della manifestazione, nei pressi dei quali arrivano gli autobus di linea urbani.Gli aeroporti di riferimento sono il Valerio Catullo di Verona e il Marco Polo di Venezia.