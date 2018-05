Maggiolata, la Sagra delle Ciliegie a Raiano

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Giunge alla 63° edizione la Sagra delle Ciliegie qui a Raiano , in Valle Peligna, nel cuore delle terre d’ Abruzzo L', il comune in provincia dell’Aquila si anima con una manifestazione nata per volere di Ottaviano Giannangeli in concomitanza con la festa di San Venanzio, patrono del paese che onora il frutto simbolo di Raiano.All’origine era solo una kermesse canora, ma dalla metà del Novecento si trasformò in vera e propriaLa Sagra delle Ciliegie di Raiano, conosciuta anche come, si è arricchita negli anni grazie alla fiera dell’agroalimentare e al concorso dei vini. Alla tradizionalepartecipano centinaia di figuranti in costume tipico tra personaggi locali e provenienti da tutta la regione.Come sempre ci saranno stand gastronomici aperti tutte le sere, concerti e cabaret.La manifestazione ha in programma davvero tanti appuntamenti, come lae il concorsoTra le altre iniziative previste anche la possibilità di partecipare alle escursioni guidate nellaSagra delle Ciliegie di Raiano - “Maggiolata”Raiano (L'Aquila).1-2-3 giugno 2018.tra le tante iniziative, ne segnaliamo alcune in particolare.Venerdì 1 giugnoore 20:30 in Piazza Postiglione Gruppi rock emergentiSabato 2 giugnoore 20:30 "La Notte Rosso Ciliegia"ore 23 in Piazza Postiglione: Modena City Ramblers in concertoDomenica 3 giugnodalle 10 apertura Fiera Sagra delle Ciliegieore 15:30 Sfilata folkloristica dei carri alegoriciore 21 spettacolo di cabaret di Enzo SalviMaggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo a Raiano, circa 60 chilometri a sud dell'Aquila. Per raggiungere il comune seguire la A25 Roma Pescara con uscita Pratola Peligna - Sulmona