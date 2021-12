La mostra su Kandinsky a Rovigo, Palazzo Roverella

La mostra Kandinskij. In viaggio verso l’astrazione

E’ al fondatore dell’astrattismo,che ildi Rovigo dedica una delle più importanti mostre d'arte del prossimo anno.e fino alsarà infatti possibile visitare la personale dedicata al grande artista russo curata da Paolo Bolpagni e Evgenia Petrova, mostra promossa Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la collaborazione del Comune di Rovigo.Tante le opere offerte in visione, molte delle quali. Il periodo a cui si riferiscono abbraccia tutta la produzione di Kandinskij,. L’obiettivo del percorso è di rendere chiaro ai visitatoridei codici simbolici elaborati dall’artista e impressi sulla tela e l'evoluzione nel tempo della sua pittura.La metafora di un viaggio, fra scienza e arte, vissuto come una avventura che coinvolge e che. In fondo questo era l’intento di Kandinskij più volte dichiarato nei suoi scritti. “Per anni - ha puntualizzato - ho cercato di ottenere che gli spettatori: volevo costringerli a dimenticarsi, a sparire addirittura lì dentro“.Ed è proprio a questo che si devono preparare i visitatori: a farsi rapire, nel vortice di quell’astrattismo che ha mosso i primi passi nellae poi si è evoluto fino a raggiungere le più sublimi espressioni. Nato nel 1866 nell’ambito di unadalle origini russo-germaniche, Kandinskij ha seguito gli studi classici e musicali. All’università studia giurisprudenza ma si interessa molto di più dialla ricerca delle origini della cultura del suo paese. Attratto dalle espressioni ancestrali e più autentiche e ataviche, decide di approfondire lo studio dei diritto penale del popolo dei komi e dei ziriani stabilitisi nel. E lì scopre molto. Si imbatte in canzoni che rappresentano delle vere e proprie memorie storiche, disegna, scrive. Si innamora di quelle atmosfere, le cerca e vuole compenetrarle. «Il colore è la tastiera - scrive nel saggio “che contiene la teorizzazione della sua pittura - gli occhi sono il martelletto, l’anima è un pianoforte con molte corde., toccando un tasto o l’altro, per provocare”. Il suorisale all’anno prima, al 1910. Due anni dopo era già tempo per la sua. Nel 1921 decise di trasferirsi in Germania dove rimase insegnando alla scuola del Bauhaus, prima a Weimar ed in seguito a Dessau. Le sue origini russe attirarono l’attenzione dei nazisti e quindi fu costretto a cambiare di nuovo residenza per evitare le conseguenze delle accuse di bolscevismo che gli erano state indirizzate. Si trasferirì quindi in Francia in un sobborgo di Parigi , dove morì nel. La sua ultima grande tela, “Tensions dèlicates” risale ad appena due anni prima.Vasilij KandinskijPalazzo Roverella, Rovigodal 26 febbraio al 26 giuno 2022feriali dalle 9 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20intero 5 euro