La Fiera del Tartufo bianco e nero pregiato di Campoli Appennino

Informazioni utili per partecipare

Nome: Fiera nazionale del tartufo bianco e nero pregiato

Dove: Campoli Appennino (FR)

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, come il toponimo stesso suggerisce, è un borgo che sorge nel cuore dell'Appennino centro-meridionale, nella provincia di Frosinone . Un territorio ricco, ameno, verde di boschi e vegetazione montana e collinare, un territorio dove inevitabilmente occupa un posto d'onore nella produzione locale, il. Non a caso Campoli Appennino è conosciuta come laIlqui, in questa porzione incontaminata e verdeggiante di, è simbolo della tradizione e dell'identità locale; per questo non c'è pietanza locale che non usi il tartufo nella sua preparazione. Non è un caso che un autorevole studio dell'Università di Tor Vergata di Roma , abbia evidenziato come ilsia unico, almeno in Italia In effetti, diversamente da così non poteva essere: un prodotto così importante a livello non solo economico ma anche sociale e culturale doveva avere le sue celebrazioni, le sue feste che ne rinnovano l'identità e la trasmettono alle giovani generazioni, prima che il ricordo e la memoria vadano perse.La, è tra i più interessanti eventi del tartufo in Italia , che ruota attorno a questo delizioso frutto della terra, ma che prevede ancheo degustazioni, stand enogastronomici e assaggi, oltre a una serie di eventi collaterali (musica popolare, folklore, spettacoli) che coinvolgono tutta la comunità, animano il centro storico del borgo e attraggono molti visitatori.La fiera si tiene di norma a novembre perchè è proprio in pieno autunno che il tartufo dà il meglio di sè in quanto a gusto e profumo.Quest'anno la Fiera del Tartufo di Campoli Appennino - comune che tra l'altro ricade nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - è giunta allae come da tradizione si terrà nel terzo e quarto fine settimana di novembre.11-12-18-19 novembre 2017.tutte le informazioni sul sito ufficiale per chi viaggia in auto, dalla A1 Milano - Napoli l'uscita è Ferentino poi si prosegue sulla Superstrada Frosinone - Sora con uscita a Sora e proseguire sulla strada per Pescasseroli fino a Campoli Appennino.Per chi arriva in treno la linea ferroviaria è la Roma - Napoli con fermata Roccasecca - Avezzano ; per chi si muove in autobus, la CO.TRA.L. si occupa delle linee che collegano Campoli Appennino con le principali città limitrofe.Scopri tutti gli eventi del Lazio