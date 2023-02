Il Carnevale di Corleone

Informazioni, date e programma del Carnevale di Corleone

, in provincia di, ilrisponde a tutti i requisiti di una festa popolare che coniuga i tipici caratteri religiosi ai folcloristici tratti marcatamente pagani, legati a unaa sua volta in commistione con la ritualità propiziatoria contadina un tempo reiterata a ogni semina e relativo raccolto.Il personaggio iconico di questa manifestazione – soppressa per oltre trent’anni per questioni di ordine pubblico e risorta negli anni ’90 - è il, una figura luciferina vestita di rosso con bardature nere, corna, coda e frusta, che esprime tutta la propria allegra vivacità attraverso ilagitati durante balli, salti e corse repentine per le vie e le piazze del paese.Il personaggio, pur appartenente alla cerchia diabolica, non mira a spaventare in quanto laicizzato nel tempo e portato piuttosto a simboleggiare una, destinato a ogni modo a vincere, in pieno stile carnevalesco.Insieme a lui imperano i, sfoggiati nel corso di lunghe sfilate per le vie della città. Quest'anno i giorni focali sono, ma in programma c'è anche una sfilata equestre in mascherae altri appuntamenti (vedi programma completo nello specchietto riepilogativo qui sotto).La festa termina alla sera del martedì grasso, contestualmente al rituale del nannu: esso vede apparire il Carnevale sotto forma di fantoccio, al quale viene permesso di leggere il proprio testamento dal balcone del Palazzo comunale prima di essere arso con una collana di salsiccia al collo.L’apparentemente cruenta liturgia della morte non è che ilche lascia il posto a un’epoca nuova e agli auspici positivi.Corleone (Palermo).dal 10 al 21 febbraio 2023.Venerdì 10 febbraioOre 19:30 Presentazione della manifestazione carnevalesca.Inaugurazione mostra storica sul Carnevale Corleonese "Tempi di Carnevale" presso il Complesso di Sant'Agostino.Domenica 12 febbraioSfilata equestreOre 16 Piazza Vittime della Mafia: raduno dei cavalieri in maschera inizio della sfilata equestre.Presenta la serata Antonio Latteri.Giovedì 16 febbraioIl Carnevale nelle scuoleOre 10 Piazza Falcone e Borsellino: festa in maschera dei ragazzi delle scuole.Domenica 19 febbraioSfilata dei gruppi in mascheraOre 16 Piazza Vittime della Mafia: raduno dei gruppi in maschera e inzio sfilata.Ore 20:30 esibizione dei gruppi in maschera in Piazza Falcone e Borsellino.Martedì 21 febbraioOre 16 Piazza Vittime della Mafia: raduno dei gruppi in maschera e inzio sfilata.Ore 20 Piazza Falcone e Borsellino: spettacolo artistico "Carneval Show" con Nanà Gulino.Ore 21:30 esibizione dei gruppi in maschera in Piazza Falcone e Borsellino.A seguire premiazione (ore 23:30) e tradizionale falò "ru nanu e a nanna" (ore 24).Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune di Corleone.in auto, da Palermo, dirigersi verso lo svincolo di Bolognetta percorrendo la strada a scorrimento veloce per Agrigento; la SS118 conduce a Marineo e poi a Corleone.E’ possibile anche prendere la SS624 Palermo-Sciacca, uscire a San Cipirello e dirigersi a Corleone imboccando la SP4 e SP2.Foto tratta da www.siciliainfesta.com