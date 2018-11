La Casa e il Villaggio di Babbo Natale a Montecatini Terme

Informazioni utili per visitare la Città del Natale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Natale a Montecatini Terme quest’anno si rinnova completamente e propone alcuni interessanti appuntamenti suddivisi tra diverse location.Il cartellone di eventiospiterà infatti diverse iniziative presso glidal 17 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.In particolare, non ci sarà più la Casa di Babbo Natale che avevamo conosciuto negli anni passati, ma al suo posto la cornice delle Terme Tettuccio vedrà nascere ilQui adulti e bambini saranno catapultati in un mondo magico attraverso un percorso a tema tra ambientazioni suggestive (Isola che non c’è, Alba boreale), giostre, spettacoli curati dal Circo Orfei, show di magia, burattinai e laboratori, ma anche tanti personaggi simpatici.Spostandosi al vicino stabilimento La Salute si entra a, un mondo popolato da elfi accessibile con uno speciale lasciapassare. Questo mondo incantato ha una sua moneta dedicata – l’Elfico – che si può ritirare gratuitamente ed è un luogo speciale per i bambini, che avranno la possibilità di partecipare ai laboratori e alle attività proposte dagli Elfi.Il passo successivo conduce al Polo Nord: anche qui un paesaggio incantato con la neve, orsi, pinguini e igloo, ma anche la stalla segreta delle renne dove si trova anche la slitta.All’interno dellavive l’omone vestito di rosso: dopo avere scritto la letterina e averla imbucata, i bimbi potranno finalmente conoscerlo di persona e fare una foto con lui.Quello di Montecatini è uno dei villaggi di Natale più belli d'Italia , ma gli appuntamenti natalizi in città non si esauriscono qui: lo shopping sarà come sempre protagonista delle feste e una nuova location delattende i visitatori nel centro storico (via Don Minzoni) dal 17 novembre 2018 al 20 gennaio 2019 (nello specchietto riepilogativo qui sotto riportiamo le date esatte delle aperture).Per la notte di Capodanno, inoltre, è previsto uno spettacolo in Piazza del Popolo, anche se al momento non sono noti i dettagli.Tra le tante attrazioni del Natale 2018 a Montecatini ricordiamo infine la mostra Kandinsky – Color Experience ospitata nella palazzina liberty delle Terme Tamerici.Stabilimento Tettuccio, Stabilimento La Salute e centro storico di Montecatini Terme (Pistoia).16-17-18-24-25 novembre, 1-2-7-8-9-15-16-22-23-24-25-26-29-30 dicembre 2018 e 5-6 gennaio 2019.(presso Terme Tettuccio) e(presso Terme La Salute):inaugurazione 16 novembre alle 17;il sabato dalle 10 alle 19;il 7 dicembre dalle 10 alle 19;la domenica, il 24 e 26 dicembre dalle 9:30 alle 18:30il 25 dicembre dalle 15:30 alle 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.Santa Claus Village (solo Terme Tettuccio) € 12.La Baita di Babbo Natale (La salute) € 10.Santa Claus Village + Baita di Babbo Natale (biglietto unico) € 16.si svolgono in via Don Minzoni. Aperti il 17-18 novembre, 1-2-8-9-15-16-22-23-29-30 dicembre 2018 e il 5-6-19-20 gennaio 2019.dalle 9 alle 18.